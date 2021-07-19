В Калининграде у памятника Шиллеру открыли летний читальный зал

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Летний читальный зал в сквере у памятника Фридриху Шиллеру в центре Калининграда открыла областная научная библиотека – книги можно читать на свежем воздухе.

Как рассказали организаторы, на стендах найдется все, от художественной до научно-популярной литературы. Есть книги для детей, раскраски и настольные игры.

«Подборки будут меняться каждый день. В летнем читальном зале также представлена информация для туристов и гостей города, планируется проведение экскурсий», - отметили в библиотеке.

Новый открытый читальный зал работает с понедельника по четверг с 12:00 до 17:00.