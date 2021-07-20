Взбесила сигнализация: Калининградец прыгал на крыше автомобиля «Suzuki»

Инцидент случился в Калининграде на улице на улице Карамзина. Там задержали ранее не судимого 43-летнего мужчину, который умышленно повредил чужой автомобиль, ущерб составил более 90 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, очевидцы сообщили о мужчине, который наносит удары по водительской двери, прыгает на крыше и капоте автомобиля «Suzuki Alto». Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции задержал злоумышленника, он был пьян.

Тут же выяснилось, что мужчину… просто раздражала сработавшая сигнализация на одной из машин на парковке у дома.