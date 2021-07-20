На Калининградском янтарном комбинате добыли три самородка весом более 1 кг каждый

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На Приморском карьере Калининградского янтарного комбината за четыре дня добыли три самородка. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Янтарь весом 1076 граммов был обнаржен в минувший четверг, 15 июля. За характерную форму, напоминающую резец гигантского животного, желто-оранжевый самоцвет получил название «Зуб дракона».

На следующий день добыли самородок весом 1244 грамма. Округлый желтый янтарь был назван «Настойчивый» в честь предстоящего праздника – Дня Военно-морского флота России, который в этом году отмечается 25 июля.

Третий тяжеловес был добыт 18 июля. Вытянутый, заостренный с одного края с ребристой поверхностью самородок окрашен в медово-коричневый цвет. Его вес составил 1398 граммов. Он получил необычное название – «МосВОКУ». Имя было предложено работниками предприятия в преддверии выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

Отмечается, что самородки стали девятым, десятым и одиннадцатым в ряду добытых с начала 2021 года. Восьмой, «Рыбачок», найденный 9 июля, получил имя в преддверии празднования Дня рыбака.

Напомним, самородками называют экземпляры янтаря, вес которых превышает 1 кг. В природе такие гиганты встречаются редко – на сотни тонн добытого сырца приходится несколько уникальных янтарей.