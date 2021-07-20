Алиханов рассказал о локальных отставаниях при строительстве онкоцентра

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Власти фиксируют локальные отставания по отдельным видам работ при строительстве онкоцентра в поселке Родники под Калининградом. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в своем «Инстаграме».

«По каждой такой ситуации вырабатываем догоняющие графики работ. Подрядчик должен завершить строительство в мае 2022 года», - добавил глава региона.

По его словам, ежедневно на стройплощадке работают 300 человек, численность работающих и «другие моменты» контролирует и проверяет Минокнтроля.

Напомним, возведение Областного онкологического центра фактически началось весной 2019 года. Стоимость строительства составит более 6 млрд рублей. В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение, отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.