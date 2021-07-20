Новый антирекорд: В Калининграде за сутки выявили 238 новых случаев коронавируса

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 238 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это самое большое число заболевших COVID-19 с начала пандемии

Всего в области зарегистрировано 40 630 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 218 человек.