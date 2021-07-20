В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 июля не будет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 20 июля, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет в микрорайоне Чкаловск на ул. Беланова 2,3,31-37,39-49,61,71-75, 77-85,81, пер. Беланова 1-5, ул. Докука 5,7,51-59;

От холодной воды отключены дома по ул. Днепропетровская 5,13,14,16, ул. Дзержинского 39,46,49,48-70,51,53,55,57,59, 63-67,74-94, ул. Запорожская 1,5,6,7,8,12, ул. Водная 10, ул. Яблочная 3,10,14;

До 15 часов воды не будет на ул. Комсомольская 14,14а, ул. Офицерская 21, ул. Чернышевского 44б.

До 17 часов от горячего водоснабжения отключены дома по ул. Комсомольская 63-65,67(Лицей № 49),70, 74-76,83(Баня № 1),89-91а(Госпиталь ветеранов), ул. Щорса 1-3,6,14,15, пер. Щорса 2-4,13,6-16,9-11, ул. Красная 45,74,93-95,102,105(Д/сад № 47), ул. К. Маркса 28, ул. Мл. л-та Родителева 12-14,16-22, ул. Чекистов 32-36,38,41-47(Женская консультация),57-59, ул. Л-та Яналова 34-40,44-50, ул. Чернышевского 9 (Детская поликлиника № 2), 26 (Детская поликлиника № 2),28-30.