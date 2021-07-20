На ул. Балтийской в Калининграде велосипедист врезался в «Хендай»

В Калининграде в понедельник, 19 июля, в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 8 часов вечера на улице Балтийской 19-летний велосипедист при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в «Хендай».

В результате дорожного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.

19.07.2021 года в 19 часов 50 минут 19-летний велосипедист при выезде с прилегающей территории от дома 17-27 на улице Балтийской не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по улице Балтийской автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволит Вам избежать дорожно-транспортных происшествии . Будьте предельно внимательны на дорогах, перед началом маневра убедитесь в безопасности! Берегите себя и своих близких.