В Калининградской области хотят разрешить работу аттракционов на открытом воздухе

Парк "Юность". Фото: СОЦСЕТИ

На сайте правительства Калининградской области опубликован проект поправок в постановление № 134, согласно которым ожидаются некоторые смягчения режима. В частности, власти могут разрешить работу аттракционов на открытом воздухе. В то же время аттракционы в помещениях по-прежнему будут закрыты.

До 15 августа планируется продлить ограничения по числу зрителей на культурных мероприятиях в помещениях (не более 50 процентов), а до 31 августа, видимо, сохранится запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий в помещениях.

Кроме того, предполагается, что автобусные экскурсии могут заполняться более чем на 50 процентов, однако для этого водитель или экскурсовод должны быть привиты от коронавируса, а все участники экскурсии должны быть также привиты либо предъявить отрицательный ПЦР-тест.