В Мамоново трое гастарбайтеров изнасиловали местную жительницу

Гурьевский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области расследует групповое изнасилование, имевшее место в ночь на 15 июля 2021 года, в городе Мамоново.

Жертвой трех граждан иностранного государства (по неофициальным сведениям, Узбекистана) стала 34-летняя местная жительница, пришедшая навестить подругу в общежитие рыбоконсервного комбината. Из комнаты, где подонки, одному из которых 20, другому – 22, а самому старшему – 23 года, глумились над своей жертвой, несчастной удалось убежать и добраться до отделения полиции. В кратчайшие сроки все трое насильников были задержаны оперативниками уголовного розыска отдела МВД России «Багратионовский» и переданы в распоряжение следствия.

- Всем троим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УСКР. - Вину арестованные признали. По уголовному делу выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

В документах следствия фигурирует пункт «а» части 2 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование группой лиц». Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.