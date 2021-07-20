Жителю Славска грозит 500-тысячный штраф за пять спиленных деревьев

На жителя Славска завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования лесничий выявили факт рубки деревьев и обратился в полицию. Правоохранители довольно быстро разыскали «лесоруба» - 52-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции изъяли у него бензопилу а также трактор с прицепом, в котором находились стволы 5 деревьев: 2 ели и 3 берёзы. Выяснилось, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей.