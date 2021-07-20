Генеральную репетицию Дня ВМФ в Балтийске перенесли на 22 июля

В Балтийске готовятся к празднованию Дня ВМФ, который состоится 25 июля. Уже известно, что генеральная репетиция военно-морского парада пройдет не 21 июля, как планировалось раньше, а 22 июля. Причина – погодные условия. Об этом «Комсомолке» рассказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

Он также отметил, что в эти дни будут действовать ограничения, связанные с пандемией.

- Всего будет разрешено пропустить 2000 жителей и гостей на променад. И по пригласительным на местах туже будут действовать ограничения: 30 процентов от максимальной загрузки, стулья расставлены на расстоянии 1.5 метра, с учетом норм, - говорит Сергей Мельников. - Ограничения, связанные с нормированием количества зрителей, будут на генеральной репетиции такие же, как и в воскресенье, 25 июля.

Глава также отметил, что в субботу и воскресенье просто так проехать в Балтийск не получится. На въезде будет выставлен пост ГИБДД, пропускать будут либо по пригласительным, либо по прописке.

- В Балтийске ждем гостей с пригласительными, а гостей без пригласительных, к сожалению, не ждем. Но собственники, по предъявлению паспорта или наличию имущества в Балтийске, проезжают. Они не ограничиваются.

В воскресение, 25 июля в праздновании Дня Военно-Морского флота будет задействовано 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также 16 вертолетов и самолетов морской авиации.