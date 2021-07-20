Пятеро иностранцев на моторной лодке случайно заплыли в Калининградскую область

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Фото: Пограничное управление по Калининградской области
В Куршском заливе пограничники задержали нарушителей режима госграницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.
Моторную лодку обнаружили в ходе контроля водной поверхности. На перехват был направлен пограничный катер, который пресёк правонарушение.
В лодке находились пять иностранных граждан, объяснивших свой поступок потерей ориентировки. После выяснения всех обстоятельств нарушения, задержанных привлекли к административной ответственности.