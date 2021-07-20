Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 16:54

Пятеро иностранцев на моторной лодке случайно заплыли в Калининградскую область

Нарушителей привлекли к административной ответственности
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Куршском заливе пограничники задержали нарушителей режима госграницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Моторную лодку обнаружили в ходе контроля водной поверхности. На перехват был направлен пограничный катер, который пресёк правонарушение.

В лодке находились пять иностранных граждан, объяснивших свой поступок потерей ориентировки. После выяснения всех обстоятельств нарушения, задержанных привлекли к административной ответственности.