Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области с 20 июля по 2 августа

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликован места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 20 июля по 2 августа передвижные фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.
На 38 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.
На 5 километре «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону г. Калининград.
На 5 километре «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону пос.Новоселово.
На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское.
На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый.
На 42 километре Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.
На 42 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.
На 23 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.
На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.
На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.
На 46 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.
На 46 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.
На 12 километре «Переславское-Круглово» в сторону пос. Переславское.
На 12 километре «Переславское-Круглово» в сторону пос. Круглово.
На 29 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.
На 29 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.
Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».