Коронавирус за сутки обнаружили в 19 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 238 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 116 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Нестеровский городской округ - 1,

Озерский городской округ - 3,

Балтийский городской округ - 7

Пионерский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 10,

Гвардейский городской округ - 10,

Гурьевский городской округ - 36,

Правдинский городской округ - 8,

Светловский городской округ - 5,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ - 1,

Краснознаменский городской округ - 1,

Ладушкинский городской округ - 1,

Советский городской округ - 10,

Неманский городской округ - 5,

Черняховский городской округ - 8.