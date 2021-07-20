Коронавирус за сутки обнаружили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 238 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 116 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Нестеровский городской округ - 1,
Озерский городской округ - 3,
Балтийский городской округ - 7
Пионерский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 10,
Гвардейский городской округ - 10,
Гурьевский городской округ - 36,
Правдинский городской округ - 8,
Светловский городской округ - 5,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ - 1,
Краснознаменский городской округ - 1,
Ладушкинский городской округ - 1,
Советский городской округ - 10,
Неманский городской округ - 5,
Черняховский городской округ - 8.