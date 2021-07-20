В Гурьевском районе из-за ковида запретили массовые мероприятия и закрыли кафе

Гурьевский городской округ - второй после Калининграда по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Поэтому нет ничего удивительно, что согласно последним поправкам в "коронавирусное" постановление № 434, в округе введены новые ограничения.

Как сообщили в региональном правительстве, в Гурьевске введен запрет на проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, вводится запрет на деятельность предприятий общественного питания, расположенных в закрытых помещениях (кроме работающих в образовательных организациях), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом.

За минувшие сутки в Гурьевском городском округе выявлено 36 новых случаев заражения ковидом. С момента начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 2789 заболевших.