После взрыва на берегу Преголи ранена 16-летняя девушка

В отдел полиции по Центральному району Калининграда поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлена 16-летняя жительница города. Врачи диагностировали у девушки осколочное ранение плеча.

- Как было установлено, калининградка вместе со своими с родителями отдыхала на берегу реки Преголя, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - По предварительной информации, в разведенном семьей костре оказался находившийся недалеко от поверхности земли боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате произошла его детонация.

Выехавшая следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками Росгвардии внимательно обследовала место происшествия. Других опасных предметов обнаружено не было. По факту произошедшего проводится проверка.