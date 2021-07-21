Ночью в Черняховске сгорели три деревянных гроба

В ночь на среду в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Льва Толстого в Черняховске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в отдельно стоящем кирпичном здании ритуальных услуг сгорели три деревянных гроба, ритуальная атрибутика на общей площади, оплавилось пластиковое окно, закопчен торговый зал.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе.