Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 9:15

Ночью в Черняховске сгорели три деревянных гроба

Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В ночь на среду в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Льва Толстого в Черняховске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в отдельно стоящем кирпичном здании ритуальных услуг сгорели три деревянных гроба, ритуальная атрибутика на общей площади, оплавилось пластиковое окно, закопчен торговый зал.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе.