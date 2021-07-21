Транспортные полицейские спасли тонущую женщину у Музея Мирового океана в Калининграде

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Вечером во вторник во время патрулирования на служебном катере акватории Преголи напротив Музея Мирового океана транспортные полицейские услышали крик о помощи - тонула женщина.

- Увидев, как женщина с головой уходит под воду, транспортные полицейские Сергей Петров и Виктор Проненко незамедлительно прибыли на помощь. Самостоятельно выбраться из воды обессилевшая потерпевшая не могла. При помощи подручных средств ее подняли на борт полицейского катера, - сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Пострадавшей оказалась 39-летняя жительница Черняховского района. Находясь в сильном стрессовом состоянии, она не смогла объяснить, как оказалась в воде. Проводится проверка.

- Гражданка искренне благодарила стражей правопорядка за оказанную помощь и спасение ее жизни, - отметили в пресс-службе, добавив, что прапорщик Сергей Петров и сержант Виктор Проненко будут поощрены руководством.