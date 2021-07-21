Калининград назван столицей "вредной" еды

Калининград второй год подряд занял первое место в России по объему покупок фастфуда. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на данные сервиса доставки продуктов и товаров на дом "СберМаркет".

В частности, в выборку продуктов попали: чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени, замороженные наггетсы, замороженная пицца, лапша быстрого приготовления и майонез. Специалисты изучали выбор потребителей по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов за период с апреля по июнь 2021 года.

Калининград вместе с Санкт-Петербургом занял первое место по общему объему покупок фастфуда. Кроме того, за нашим городом - уверенное лидерство по покупкам чипсов и пельменей.