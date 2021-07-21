В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 21 июля, в течение дня не будет горячей в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключены от горячей воды потребители на наб. Старопрегольская, 2-18, 10а, пр-т Ленинский, 83а-83д, ул. Новый вал, 23 (СОШ № 22),

До 17 часов - на ул. Авторемонтная, 2-8, 10-16, ул. Вернадского, 7-13, ул. Комсомольская, 103, ул. Чекистов, 42-46, 50-56, 58-64, 81-83, ул. Дунайская, 6-16, 1-7, ул. Мл. лейт. Родителева, 17-21, ул. Ген.-лейт. Захарова, 3а, ул. Молдавская, 1-7, 2-8, ул. Красная, 109 (школа единоборств).

С 9.30 до 18.00 от электричества отключён дом № 82 по Советскому проспекту.

От холодной воды для замены магистральной задвижки отключено здание ГТРК на Клинической, 19, для ремонтных работ на сети - дома по Магнитогорской, 3, 3а, 7.