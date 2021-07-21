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Происшествия21 июля 2021 12:10

На ул. Гайдара пьяный водитель «Фольксвагена» сбил мотоциклиста и скрылся

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На улице Гайдара в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В районе дома №87 водитель «Фольксвагена» из-за несоблюдения дистанции «догнал» мотоцикл «Ямаха». После столкновения «Ямаху» отбросило на проезжающую «КИА». 47-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

Водитель «Фольксвагена» с места происшествия скрылся, однако позже его задержали. 22-летний мужчина в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.