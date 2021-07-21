Гребцы из Калининграда выиграли пять наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Подмосковье прошел национальный турнир по гребле на байдарках и каноэ, в котором приняли участие почти 400 спортсменов из 17 регионов РФ.

Калининградские гребцы выиграли одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали в двух возрастных категориях.

Лучшими на дистанции 1 000 метров в байдарке-двойке среди юношей не старше 15 лет стали Павел Титов и Никита Тарасенко. Последний стал третьим и в одиночном спринте на 200 метров. Ещё одна "бронза" у экипажа каноэ-двойки – Антон Алимов и Даниил Ранчешёв стали третьими в финале заездов на километр среди сверстников не старше 19 лет.

В личном зачёте серебряными призёрами стали байдарочник Даниил Третьяков и каноист Даниил Ранчешёв, финишировав вторыми в двухсометровых спринтах своих дисциплин среди оппонентов не старше 19 лет.