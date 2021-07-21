Во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде открылся прививочный пункт

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Со среды, 21 июля, во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде начал работать новый мобильный центр иммунизации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Привиться в новом пункте можно только вторым компонентом вакцины по живой очереди. Всего будет работать шесть кабинетов ежедневно с понедельника по субботу включительно с 12 до 20 часов.

Вторым компонентом вакцины от коронавируса можно также привиться в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - 19-23 июля - с 10 до 20 часов; 24-25 июля - с 10 до 15 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.