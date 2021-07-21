Новый хомлин. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде установили две новые фигурки хомлинов (от англ. слова home, по аналогии с домовым). Об этом «Комсомолке» сообщила автор проекта, художник Наталия Шевченко. Скульптуры можно найти на стене башни «Врангель» у Центрального рынка и возле музея «Альтес Хаус» на улице Красной.

- У нас изначально было запланировано установить семь фигурок. Сейчас в сборе вся семья! Поставили ночью, в суматохе и никому не говоря, фигурку мамы и малыша, - рассказывает Наталия Шевченко.

Ранее установили фигурку дедушки на Медовом мосту у острова Канта, бабушки - у Музея янтаря, внука - на набережной у Музея Мирового океана, девочки на улитке - у входа в зоопарк. Последний на сегодняшний день, пятый домовенок «поселился» перед входом в Музей изобразительных искусств.