Гурьевский педофил развратил 13 мальчиков

Решением Гурьевского районного суда 34-летний местный житель отправлен в исправительную колонию строгого режима на 14,5 года. Для мужчины это будет первая в жизни ходка в «зону» - и сразу по такой тяжелой статье УК РФ, как 132-я в ее 4-й части: «Мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

- Следствием и судом установлено, что с января 2018 года осужденный, установив с 13 мальчиками доверительные отношения, неоднократно совершал в отношении них иные действия сексуального характера, квалифицированные следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста - все дети были не старше 12 лет - потерпевшие не могли понимать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении них действий, - прокомментировали в Управлении СКР по региону. - Кроме того, с одним из потерпевших осужденный совершил акт мужеложства.

Извращенец заманивал своих жертв к себе в квартиру, предлагая развлечься компьютерными играми. Но в итоге развлечения носили совершенно иной характер. Так продолжалось до февраля прошлого года, когда один из мальчиков рассказал родителям о своем взрослом друге.

Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей нашего управления СКР и оперативников уголовного розыска УМВД России по Калининградской области, осужденный был изобличен в содеянном, - резюмировала старший помощник УСКР Наталья Гацко.

Насколько известно, кроме осуществлявших оперативное сопровождение сыщиков, большую помощь следствию оказали и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Уже на стадии предварительного следствия педофил и мужеложец вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, подтвердив это признание и по ходу судебного процесса. После отбытия назначенного срока осужденному еще 1 год и 9 месяцев будет запрещено выезжать за пределы муниципального образования по месту жительства, а также менять место жительства или пребывания без разрешения специализированного государственного органа.