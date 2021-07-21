Калининградец украл забытые в банкомате 95 тысяч рублей

В Зеленоградске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

32-летний предприниматель пытался снять наличные в банкомате, расположенном в супермаркете на улице Железнодорожной. В процессе операции произошел сбой, мужчина задумался и отвлёкся, а затем забрал карту, не дождавшись, когда банкомат выдаст ему деньги, и ушел. А уже следующий посетитель банкомата заметил в купюроприемнике 95 тысяч рублей и сразу же забрал их себе.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 39-летний житель Зеленоградского района, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Со слов мужчины, все украденные средства он потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».