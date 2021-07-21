55 пенсионеров, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 240 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 187 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 37 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 55 пенсионеров;
- пять медицинских работников;
- три работника образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- десять работников промышленных предприятий;
- шесть работников транспортных предприятий, водителей;
- семь работников предприятий пищевой промышленности;
- восемь сотрудников банков;
- сотрудник с/х предприятия;
- два сотрудника охранных предприятий;
- три сотрудника учреждений культуры и досуга;
- два сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;
- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- восемь дошкольников, которые не ходят в детский сад;
- девять детей, посещающих детсад;
- девять школьников;
- пять студентов (Полесский колледж предпринимательства, ГБОУ ВО КО «Педагогический институт», колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства МФЮА);
- 47 неработающих.