55 пенсионеров, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 240 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 187 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 37 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 55 пенсионеров;

- пять медицинских работников;

- три работника образовательных учреждений;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- десять работников промышленных предприятий;

- шесть работников транспортных предприятий, водителей;

- семь работников предприятий пищевой промышленности;

- восемь сотрудников банков;

- сотрудник с/х предприятия;

- два сотрудника охранных предприятий;

- три сотрудника учреждений культуры и досуга;

- два сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- восемь дошкольников, которые не ходят в детский сад;

- девять детей, посещающих детсад;

- девять школьников;

- пять студентов (Полесский колледж предпринимательства, ГБОУ ВО КО «Педагогический институт», колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства МФЮА);

- 47 неработающих.