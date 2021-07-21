В Калининграде медик и безработная перевели телефонным мошенникам 190 тысяч рублей

В Калининграде 60-летняя медработник после общения с телефонными мошенниками лишилась 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил аферист, который сообщил, что кто-то оформил на нее кредит. Мошенник убедил горожанку, что для отмены кредита ей самой необходимо оформить заём.

«Женщина доверилась «сотруднику банка», выполнила все его указания и через банкоматы на улице Шевченко обналичила 100 тысяч рублей, после чего перевела их на указанные аферистом счета. Однако «безопасные счета» оказались совсем не безопасными и даже не счетами - это были номера телефонов мошенников», - рассказали в полиции.

Жертвой телефонного мошенника также стала 55-летняя безработная жительница Славского района. Злоумышленник убедил ее снять все деньги со счета, так как их якобы пытаются заполучить аферисты. Доверившись ему, женщина перевела на указанный счет 43 тысячи рублей. Кроме того, в ходе беседы мошенник уговорил свою жертву назвать реквизиты банковской карты и похитил еще 48 тысяч рублей.

Сотрудники полиции занимаются розыском мошенников.