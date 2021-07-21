Росгвардейцы задержали калининградца, напавшего с ножом на женщину

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Получив сообщение, на место выдвинулся наряд группы задержания. Один из пострадавших сообщил, что стал свидетелем конфликта, происходящего в подъезде дома, при котором мужчина, размахивая ножом, угрожал женщине расправой. Вмешавшемуся в конфликт 22-летнему прохожему удалось выбить нож из рук злоумышленника, который поспешил скрыться с места происшествия.

Получив приметы и направление, в котором скрылся нападавший мужчина, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску. Подозреваемый был задержан на автобусной остановке на улице Вагоностроительной при попытке скрыться на городском автобусе.

Задержанным оказался 37-летний местный житель, с изъятым орудием его доставили в отдел полиции.