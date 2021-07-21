В Краснознаменске рецидивисты украли двух коров

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В Краснознаменском районе полицейские задержали похитителей двух коров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 19 июля злоумышленники проникли в хозпостройку в поселке Болотниково, погрузили двух коров в микроавтобус и отправились в поселок Жилино. Там их остановили сотрудники ГИБДД, однако воры сумели скрыться.

Вскоре сотрудники полиции задержали воров – двух местных жителей в возрасте 25 и 28 лет. Ранее мужчины были неоднократно судимы за кражи.

«Выяснилось, что подозреваемые перевозили животных на арендованном автомобиле. Мужчины договорились встретиться с потенциальным покупателем, однако тот внезапно перестал выходить на связь. Пока они решали, что делать с коровами, их автомобиль привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции», - рассказали в пресс-службе УМВЮ.

Похищенных коров вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.