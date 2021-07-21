Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 240 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 163 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ - 3,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ - 5,
Полесский городской округ - 1,
Гвардейский городской округ - 9,
Гурьевский городской округ - 12,
Правдинский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 16,
Зеленоградский городской округ - 7,
Светлогорский городской округ - 2,
Славский городской округ - 5,
Неманский городской округ - 2,
Черняховский городской округ - 7.