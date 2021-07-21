Прокуратура потребовала организовать спасательный пост на реке Шешупе в Краснознаменске

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Прокуратура потребовала от администрации Краснознаменска организовать спасательный посте в месте массового отдыха населения на реке Шешупе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обустроить пляж в районе улицы Дачная местные чиновники должны были еще до начала купального сезона, однако не сделали этого. В ходе проверки было установлено, что на пляже отсутствует спасательный пост с необходимым количеством спасателей, имеющих допуск, плавсредством и инвентарём.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.