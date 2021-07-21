В Зеленоградске копатель янтаря получил 320 часов обязательных работ

В Зеленоградском районе осудили местного жителя за самовольную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года 46-летнего мужчину задержали в одном из поселков, где он при помощи штыковой лопаты добывал янтарь. При этом в 2019 году его уже привлекали к административной ответственности за незаконный промысел и даже оштрафовали на 200 тысяч рублей.

На суде рецидивист согласился с предъявленным обвинением, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ.