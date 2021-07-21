Алиханов решил выделить калининградским педагогам по 10 тысяч рублей

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В Калининградской области работники системы образования к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение об этом принял губернатор Антон Алиханов.

Единовременную выплату получат работники учреждений школьного и дошкольного образования области, всего 21 тысяча человек. На эти цели Алиханов направит дотацию из федерального бюджета.

Губернатор отметил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получат работники как учреждений школьного, так и дошкольного образования.

«Мы не будем вводить градаций. Сделаем одну большую выплату. Очень надеемся, что в ближайшее время сможем быстро оформить все документы, чтобы успеть с этими выплатами до 1 сентября», – сказал он.