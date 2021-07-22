В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 июля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 22 июля, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 18.00 от электричества для ремонта сетей и оборудования отключены дома по ул. Куйбышева 109, 109а, 11, ул. Косм. Леонова 22-26, 31, 32, ул. Чайковского 56, 58, 58а, ул. Зоологическая 45, 47, 47а, 51а, 53, 67-71, ул. Кирова 85, 87, ул. Новый вал 23 (гимназия № 22), наб. Старопрегольская 2-8, 8а, 10-18, пр-т Ленинский 83а-д, ул. Эпроновская 20.

До 13 часов света не будет на ул. Артиллерийская 23, 46, до 12 часов электричество отключено в микрорайоне Чкаловск.

Для плановых ремонтных работ до 18 часов отключены от горячей воды потребители на наб. Старопрегольская 2-18, 10А, пр-т Ленинский 83а-д, ул. Новый вал 23 (гимназия № 22).

От холодной воды для ремонта сетей с 10.00 до 16.00 отключены дома по ул. К. Заслонова 1-33, 2-34, ул. Щепкина 1-51, 2-38, ул. Лаптевых 1а-25, 6-38, ул. Кремлёвская 1-11, 2-22, пер. Лаптевых 1-5, 2-6, ул. Курнакова 1-9, 2-6, ул. Российская 2-8, ул. А. Суворова 139а, 141-145, 145б;

С 9.30 до 12.00 воды не будет на ул. Андреевская 11, пр-д Андреевский 1-й, 14.