В Калининграде 79-летний водитель «Хендая» сбил 12-летнюю девочку на переходе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в среду, 21 июля, произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Интернациональной 79-летний водитель «Хендая» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После наезда пенсионер заявил, что школьница якобы резко вышла на пешеходный переход.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

На улице Горького под колеса «Фольксвагена» попала 40-летняя женщина, которая также переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения.