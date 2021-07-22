В Черняховске инспекторы ГИБДД применили оружие, чтобы задержать пьяного водителя

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В Черняховске сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью автоинспекторы заметили проезжающий «Фольксваген» с негорящей фарой. Водитель проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. При этом он осуществлял опасные маневры, что создавало угрозу жизни граждан.

Инспекторы ГИБДД произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем несколькими выстрелами повредили задние колеса. Автомобиль удалось остановить, никто не пострадал.

Задержанным водителем оказался ранее судимый 37-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. На него составили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и пьяное вождение.