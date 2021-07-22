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Общество22 июля 2021 11:45

На выходных назначены дополнительные поезда в Зеленоградск и Светлогорск

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На зеленоградском и светлогорском направлениях в субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Дополнительные поезда к морю будут отправляться:

- с Северного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 10:42;

- с Южного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 14:38 и 20:55;

- со станции Зеленоградск Новый в Калининград в 11:18, 15:53 и 21:55;

- с Северного вокзала до станции Пионерский Курорт в 9:37;

- с Южного вокзала до Светлогорска в 20:26;

- со станции Пионерский Курорт в Калининград в 10:24;

- из Светлогорска в Калининград в 21:50.