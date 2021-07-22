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Общество22 июля 2021 11:59

В Калининграде водитель получил 6 лет колонии за сбитого насмерть пешехода

После наезда калининградец скрылся
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде осудили водителя, который сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2020 года пьяный 37-летний водитель в СНТ «40 лет Победы» сбил пешехода, который шел по обочине дороги. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, водитель, скрываясь, совершил еще одно ДТП с автомобилем.

Суд приговорил водителя к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года.