В Калининграде стало больше заведений, в которых можно законно выпить ночью

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В Калининградской области еще пять объектов общепита получили разрешение на ночную работу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Готовность выполнять эпидемические требования подтвердили два заведения в Балтийске: бар-ресторан «Караоке-клуб «Маска» и кафе-бар «Ультра-Браво». Список калининградских заведений пополнили ночной клуб «НИША», ресторан-караоке «Опера Мьюзик Холл» и ресторан «V». Ранее подобное разрешение получили четыре заведения в Калининграде.

«Эти предприятия общественного питания могут принимать посетителей с полуночи до шести утра, обеспечивая соблюдение таких требований, как определенная рассадка посетителей, применение средств для дезинфекционной обработки. Но ключевое условие их работы в ночное время - допуск посетителей, вакцинированных против COVID-19, которые могут доказать это соответствующим сертификатом», - рассказала замминистра экономического развития, промышленности и торговли Ирина Гракова.

Напомним, сейчас в Калининградской области для предприятий общественного питания действует ограничение режима работы с 00:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом.