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Происшествия22 июля 2021 12:24

ГИБДД: Каждый третий наезд на пешехода в Калининградской области совершается на «зебре»

С начала года в регионе в ДТП погибли 13 пешеходов
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За шесть месяцев 2021 года в Калининградской области произошло 123 ДТП с пешеходами. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

С января по июнь на дорогах области погибли 13 пешеходов. Еще 118 пешеходов получили травмы различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, каждый третий наезд на пешехода совершается на пешеходном переходе, при этом большинство наездов (70%) - на нерегулируемых переходах. 72% наездов произошли в светлое время суток, когда водители имели возможность увидеть пешехода. 29 наездов связаны с нарушением водителем правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, 13 пешеходов попали в ДТП при переходе проезжей части в неположенном месте.