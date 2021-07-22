9 школьников, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 231 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 166 случаев ОРВИ, 4 пневмонии и 61 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работников промышленных предприятий;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник с/х предприятия;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 41 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 9 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 ребёнка, посещающих д/с;
- 9 школьников;
- 2 студента (КМРК);
- 81 неработающий.