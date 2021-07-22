9 школьников, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 231 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 166 случаев ОРВИ, 4 пневмонии и 61 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работников промышленных предприятий;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник с/х предприятия;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 41 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 9 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 ребёнка, посещающих д/с;

- 9 школьников;

- 2 студента (КМРК);

- 81 неработающий.