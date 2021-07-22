В Гурьевске 37 случаев, в Зеленоградске - 14: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области был выявлен 231 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 140 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ - 4,

Пионерский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 3,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 37,

Правдинский городской округ - 1,

Светловский городской округ - 11,

Гусевский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ - 14,

Светлогорский городской округ - 5,

Славский городской округ - 4,

Ладушкинский городской округ - 2,

Неманский городской округ - 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ - 2.