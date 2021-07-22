В Гурьевске 37 случаев, в Зеленоградске - 14: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области был выявлен 231 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 140 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Балтийский городской округ - 4,
Пионерский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 3,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 37,
Правдинский городской округ - 1,
Светловский городской округ - 11,
Гусевский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ - 14,
Светлогорский городской округ - 5,
Славский городской округ - 4,
Ладушкинский городской округ - 2,
Неманский городской округ - 1,
Советский городской округ - 2,
Черняховский городской округ - 2.