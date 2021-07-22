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Общество22 июля 2021 13:02

Двое калининградцев продавали наркотики через интернет-магазин

На задержанных завели уголовные дела
Виктор Сергеев
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В Калининградской области полицейские пресекли работу интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители задержали подозреваемых в возрасте 26 и 28 лет на улице Украинской. При личном досмотре у них обнаружили свертки с так называемой солью массой около 30 граммов, а также 32 таблетки МДМА, что является крупным размером.

Также оперативники обнаружили мобильные телефоны с фотографиями тайников-закладок с наркотическими средствами. При проведении осмотра тайников изъят амфетамин и МДМА.

На задержанных завели уголовные дела о незаконном хранении и сбыте наркотиков.