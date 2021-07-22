На матч «Балтики» с «Оренбургом» пустят только владельцев абонементов

. Фото: Александр Подгорчук

Максимально допустимое количество болельщиков на субботнем матче «Балтики» с «Оренбургом» составит 500 человек. Как сообщает пресс-служба клуба, на трибуны стадиона «Калининград» смогут попасть только владельцы абонементов на сезон 21/22.

Что касается болельщиков, которые уже приобрели билеты, они будут действительны на ближайший домашний матч после отмены ограничений на посещение домашних матчей.

Кроме этого, возврат билетов на матч ФК «Балтика» - ФК «Оренбург» возможно оформить в местах приобретения билетов.