Пьяный столяр перепутал внедорожник со шкафом и обработал его наждачкой

В полицию Московского района Калининграда обратился владелец Mitsubishi Pajero: весь левый борт его автомобиля оказался сплошь покрыт грубыми царапинами. Прикинув, что грунтовка-покраска обойдется ему не менее чем в 25 тысяч рублей, пенсионер решил взыскать их с неизвестного хулигана.

Участковые уполномоченные прибыли на место преступления в гаражном обществе по улице Тихорецкой и установили подозреваемого. Ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний горожанин твердо помнил, что «чистосердечное признание смягчает наказание». И, не таясь, рассказал, что на досуге в своем боксе занимается изготовлением предметов мебели. Но в тот злополучный вечер был настолько пьян, что принял припаркованный рядом внедорожник то ли за диван, то ли за шифоньер. И усердно обработал поверхность, которую еще мог различать, наждачной бумагой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном (таки да) повреждении имущества.