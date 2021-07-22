В Калининграде с 23 июля будет ограничено движение по эстакадному мосту

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Фото: Александр Подгорчук
С пятницы, 23 июля, в Калининграде будут поэтапно ограничивать движение транспорта по полосам на эстакадном мосту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Специалисты-мостовики приступают к ремонту деформационных швов. В ходе работ также устранят аварийные разрушения тротуаров», - сообщили в горадминистрации.
Калининградцев ожидает и полное закрытие движения моста для статических и динамических испытаний. После согласования с ГИБДД для испытаний сооружения под нагрузкой будет выбрана одна из ночей.