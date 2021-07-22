В Калининградской области выставлены на торги недостроенный жилой дом и земельный участок

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19 июля 2021 года, Калининград – На площадке РТС-тендер выставлены на торги объект незавершенного строительства (жилой дом) и земельный участок, расположенные в Калининградской области, г. Светлый, п. Люблино.

Правило проведения процедуры – реализация (продажа) непрофильных и профильных активов. Начальная цена дома – 20 млн 865 тыс. рублей; начальная цена участка, площадью 7200 кв. м – 3 157 368 рублей.

Тип процедуры – аукцион. Продавец (собственник имущества) – АО «Опытное конструкторское бюро «Факел».

Требования для участия в аукционе – претендент должен быть юридическим лицом с любой организационно-правовой формой, формой собственности и местом нахождения, физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, или субъектом гражданского права, указанным в п.1 ст.124 ГК РФ.

Осмотр имущества осуществляется претендентом самостоятельно в любое время по месту нахождения объектов. Проведение торгов запланировано на 19 августа в 11:00 (МСК).

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол о результатах оформляется организатором в день завершения электронного аукциона.

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