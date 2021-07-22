В День ВМФ движение общественного транспорта в Балтийск будет ограничено

В воскресенье, 25 июля, в Балтийске состоится празднование Дня ВМФ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот день будет введен пропускной режим для автомобилей, следующих в город. Пускать будут только обладателей спецпропусков, приглашений, а также имеющих постоянную регистрацию в Балтийске.

Пригородные поезда по направлению в Балтийск будут курсировать по следующему расписанию:

– отправление с Южного вокзала Калининграда в 8:10, поезд проследует только до остановочного пункта «Шиповка», в 12:30 и 13:10 поезда проследуют до Балтийска;

– отправление из Балтийска в 14:25, 16:25, 18:00.

Расписание движения автобусов также претерпит изменения. В воскресенье с 7:00 до 12:30 отменены автобусы, следующие по маршрутам № 107 «г. Калининград – г. Балтийск», № 207Э «г. Калининград – г. Балтийск», № 307 «г. Светлый – г. Балтийск», № 587 «г. Балтийск – г. Зеленоградск».

Рейсы до 7:00 и после 12:30 будут осуществляться по своему обычному расписанию. Кассы автовокзала будут продавать билеты с учетом этих изменений.