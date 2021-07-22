В Калининградской области пройдет серия концертов на руинах готических замков

Замок Гердауэн. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В начале августа в Калининградской области пройдет первый международный музыкальный фестиваль "Кантата", приуроченный к 800-летию князя Александра Невского.

Как сообщили организаторы, Фестиваль «Кантата» пройдет в уникальном формате: в течение пяти дней на сценах возле средневековых кирх и замков, расположенных в разных городах Калининградской области, выступят звезды оперной, хоровой и симфонической сцен.

- Мы надеемся создать фестиваль классической музыки, который сможет конкурировать с ведущими европейскими фестивалями такого типа. Для этого у нас есть идеальные локации, идеальная история места, идеальные артисты, – говорит генеральный продюсер фестиваля Леонид Севастьянов.

Что интересно, концерты фестиваля пройдут на открытом воздухе. 5 августа в замке Бранденбург в поселке Ушаково сыграют кантату "Александр Невский", а 8 августа возле замка Гердауэн в поселке Железнодорожный сыграют ораторию "Мессия" Георга Фридриха Генделя в исполнении хора и оркестра Questa Musica. Состоятся и другие концерты, в которых примут участие звезды классической музыки.

- Закрытие фестиваля состоится 9 августа, в 21:00, – пройдет оперный гала-концерт у стен Кафедрального собора на острове Канта в сопровождении оркестра Questa Musica, - отметили организаторы.